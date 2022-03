Eerder al overeengekomen, maar Anderlecht krabbelt terug: Vandenhaute vindt 1 miljoen voor beloften véél te veel

Het competitieformat voor volgend seizoen in 1A en 1B ligt normaal gezien al vast. Daar zijn ook afspraken over gemaakt. Om de beloften in 1B te integreren moeten de vier clubs die zich daarvoor kwalificeren één miljoen euro betalen aan de rest. Maar bij Anderlecht vinden ze dat nu veel te veel.

Vooral voorzitter Wouter Vandenhaute vindt dat te veel en heeft dat ook aangehaald op de Algemene Vergadering van de Pro League, weet Het Nieuwsblad. De beloften van Anderlecht zijn zeker van hun plaatsje in 1B, maar bij paars-wit hebben ze nu moeite met de kosten. 1 miljoen euro is veel geld om de ploeg in te schrijven, zeker omdat er nog geen duidelijkheid is dat dat over meerdere seizoenen zou gaan.

De clubs in 1B krijgen dat geld als compensatie dat ze tegen minder aantrekkelijke tegenstanders moeten spelen. In het geval van Anderlecht zou dat wel niet helemaal opgaan, want de beloften van paars-wit nemen heel wat fans met zich mee. Samen met de productiekosten voor de televisie zou dat bedrag trouwens oplopen tot 1,5 miljoen. Dat wil Vandenhaute liever niet betalen. Maar uiteraard zullen ze wel over de brug komen als er geen andere optie is. Maar ze hopen steun te vinden.