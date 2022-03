Moet Iran vrezen voor uitsluiting WK nadat ze vrouwen weigeren in stadion?

Iran vreest dat het wordt uitgesloten voor het WK in Qatar. Afgelopen dinsdag speelde Iran een laatste kwalificatiewedstrijd voor het WK tegen Libanon, hierbij zouden ze vrouwelijke supporters toegang tot het stadion hebben ontzegd.

Het ministerie van sport had 2.000 tickets, voor de wedstrijd Iran-Libanon van 29 maart, voorzien voor vrouwen. Bij aankomst aan het stadion in de stad Mashad werden vrouwen niet toegelaten. Het brak uit tot een protest en politie kwam tussen met het gebruik van pepperspray.

"We horen verontrustend nieuws van de wereldbond FIFA en de Aziatische bond AFC. Mocht er een uitsluiting komen voor Iran, dan zijn de betrokkenen bij dit bittere incident in Mashad verantwoordelijk", maakte bestuurslid Mehrdad Seradschi op Twitter bekend.

FIFA maakt zich al langer sterk dat vrouwen in Iran welkom zijn in voetbalstadions. Onlangs mochten vrouwen onder druk van de FIFA voor het eerst een voetbalwedstrijd volgen in de hoofdstad Teheran. Maar dat is dus nog niet het geval in de conservatieve stad Mashad, waar vermoedelijk de religieuze autoriteiten zonder overleg met de Iraanse bond hebben ingegrepen.