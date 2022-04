Piqué haalt uit naar ex-Barcelona-voorzitter Bartomeu: "Hij heeft in mijn gezicht gelogen, dit is zo ernstig!"

Voormalig Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu heeft het mogen horen van Gerard Piqué. Het meubelstuk van de Catalanen ging los over de ex-preses in een gesprek met YouTuber Jordi Wild.

"Hij is een persoon met veel onzekerheden. Omdat hij iedereen tevreden wilde houden, kon hij geen nee zeggen. Hij kon niet omgaan met problemen", aldus Piqué. "Hij heeft in mijn gezicht gelogen over Barçagate."

Bartomeu zou via een ander bedrijf zijn sterspelers zwart gemaakt hebben om zelf in een beter daglicht te komen staan. "De club heeft mensen in dienst genomen om zijn eigen spelers te bekritiseren. Hij vertelde Leo Messi en mij dat hij daar niets vanaf wist. Wij zeiden dat we dat accepteerden en dat we hoopten dat hij in zou grijpen. Daarna kwamen we erachter dat hij weldegelijk precies wist wat er gebeurde. Dat hij in mijn gezicht gelogen heeft, is zo ernstig. Zeg me dan gewoon de waarheid in mijn gezicht en bied je excuses aan. Nu heb ik hem als een idioot zitten verdedigen."