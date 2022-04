Meunier nodigt geen enkele voetballer uit op zijn trouw: "Dan kies je voor de mensen met wie je close bent"

In juni trouwt Thomas Meunier met zijn jarenlange vriendin Déborah Panzokou. Op dat huwelijk zal echter geen enkele voetballer aanwezig zijn.

Geen spelers van de nationale ploeg, noch van Club Brugge, PSG of Dortmund... Thomas Meunier heeft daar geen zin in. “Il n’y a pas de foot au marriage. Er komen geen voetballers. Zelfs niet één. Ik heb geen zin om op mijn eigen trouwfeest voor politieagent te spelen en in de micro te moeten roepen: ‘Alsjeblieft geen selfies.’ (lachje) Of: ‘Gelieve niet te voetballen’, want veel van mijn vrienden zijn zot van dit spelletje. Maar één dag op een jaar eens niet met voetbal bezig zijn of erover praten, dat moet toch kunnen?", zegt hij in HLN.

"Kijk, ik heb de voorbije jaren bij Club, PSG en nu bij Dortmund véél leuke mensen ontmoet. Sommigen apprecieer ik oprecht, maar het blijft toch een werkrelatie. Hoe vriendschappelijk het er soms ook aan toegaat. Versta me niet verkeerd: als ik iemand onder hen een plezier kan doen, ga ik dat niet nalaten. Wanneer iemand van Club me stuurt of ik hem aan een shirtje van Dortmund kan helpen, stuur ik er binnen de drie dagen ééntje op. Dat stoort me hoegenaamd niet. Maar een huwelijk is iets speciaals. En dan kies je voor de mensen met wie je close bent.”