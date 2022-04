Fiscus haalt 12 miljoen euro extra op bij Belgische voetbalclubs: "Blijven inzetten op controles"

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) vorderde de voorbije vijf jaar 12 miljoen euro extra belastingen en btw bij professionele voetbalclubs. Dat schrijft De Morgen vandaag.

Met Operatie Zero in het achterhoofd heeft niet enkel het gerecht, maar ook de fiscus het voetbal onder de loep genomen. De voorbije jaren komen steeds meer voetbalclubs in het vizier van de BBI. Terwijl die van 2017 tot 2019 maar vier voetbalclubs controleerde, waren er dat de afgelopen twee jaar al zestien. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van CD&V-Kamerlid Steven Matheï aan minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).

Dit leidde van 2017 tot 2021 tot een bijkomende vordering van belastingverhogingen (10,7 miljoen euro) en btw (1,1 miljoen euro) bij drie clubs voor een totaal van 11,8 miljoen euro. Op 1 januari dit jaar was al 2,4 miljoen euro van dat bedrag betaald. De toenemende controles zullen in de toekomst leiden tot een nog hoger bedrag aan terugvorderingen. In totaal zijn er 69 fraude-inspecteurs betrokken bij de voetbaldossiers.

Transacties tot zeven jaar terug

De controles geven de fraudediensten de mogelijkheid om onder meer documenten in te kijken, de boekhouding op te vragen en de bedrijfslokalen te bekijken. Als er sprake is van fraude, kan de BBI transacties tot zeven jaar terug onderzoeken. De BBI zal op basis van de data die zij heeft verzameld, de ontdoken belasting terugeisen en een belastingverhoging opleggen.

"De onthullingen in de voetbalwereld van de afgelopen jaren, met systematische belastingontduiking en witwaspraktijken, zijn een kaakslag voor iedereen die wel correct bijdraagt. De overheid moet dus blijven inzetten op dergelijke controles. Niemand staat boven de wet, ook de voetbalsport niet", aldus Steven Matheï. (Belga)