Russische tv-zender zet match van Witsel en co stop omdat... er pro-Oekraïnse spandoeken te zien waren

De Russische televisiezender MatchTV heeft zaterdag de rechtstreekse uitzending van het Bundesligaduel tussen Borussia Dortmund en RB Leipzig nog voor het einde van de eerste helft stopgezet omdat er pro-Oekraïense spandoeken in beeld werden gebracht.

“Spijtig genoeg moeten we deze uitzending stopzetten, voor zaken die we zelf niet in de hand hebben”, klonk het bij de commentator. “Voetbal en politiek zouden gescheiden moeten zijn, maar dat is blijkbaar niet altijd het geval in de Bundesliga.”

In tegenstelling tot onder meer de Premier League en de Ligue 1, worden de wedstrijden van de Bundesliga nog steeds uitgezonden in Rusland. De Duitse Voetballiga DFL besloot begin maart het contract met MatchTV zelfs te verlengen, deels omdat er op die manier antioorlogsberichtgeving in Rusland zichtbaar zou zijn. De inkomsten van het contract werden aan humanitaire organisaties in Oekraïne geschonken. (Belga)