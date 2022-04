Barcelona ziet aanvaller afhaken voor Europa League-duel in Duitsland

Sinds de komst van Xavi Hernandez als T1 herleeft Barcelona. De Catalanen zijn zowaar opgeklommen naar plaats twee in La Liga. In de kwartfinale van de Europa League kruist Barça de degens met Eintracht Frankfurt.

Donderdagavond staat de heenwedstrijd in Duitsland op het programma. Woensdagochtend gaf Barcelona zijn selectie voor dit treffen vrij. Opmerkelijke afwezige daarbij is Memphis Depay. De Nederlandse aanvaller zou volgens Marca last hebben van zijn linkerbeen, waardoor hij moet passen.

Dani Alves staat niet op de Europese lijst en mag dus niet aantreden. Luuk de Jong (covid) en de geblesseerde Dest, Fati, Umtiti en Sergio Roberto ontbreken eveneens.