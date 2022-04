Op klasse staat geen leeftijd: straffe statistieken voor Benzema en Thiago Silva

Vanavond nemen Chelsea en Real Madrid het tegen elkaar op in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League. Tegenover elkaar staan Karim Benzema (34) en Thiago Silva (37) die beiden aan een sterke CL-campagne bezig zijn.

De Franse aanvaller is voorlopig de topschutter bij Real van het kampioenenbal dit seizoen met acht stuks. Hij legde er in de achtste finales nog drie in het mandje tegen PSG. Tegenover hem staat vanavond de verdediger die de meeste luchtduels heeft gewonnen, alsook de meeste aanvallen heeft weggewerkt.

Een ongetwijfeld interessant duel vanavond in het Londense Stamford Bridge. Aftrap is om 21:00u.