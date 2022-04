"Zelfs met alle zorgen moet Chelsea Real kunnen opzij zetten"

Real Madrid rekent vanavond tegen Chelsea op Thibaut Courtois en Karim Benzema om Chelsea opzij te zetten. Veel vertrouwen heeft Peter Vandenbempt daar niet in nadat hij de Koninklijke dit seizoen al veel aan het werk zag. Chelsea is voor hem de topfavoriet.

Al zijn de extrasportieve problemen (de verkoop) wel serieuze afleidingen. "De manier waarop Chelsea wordt gegijzeld, gaat me toch allemaal een beetje te ver", zegt Vandenbempt in de podcast van Sporza. "Ook al is deze club gebouwd met verkeerd geld, je moet toch zorgen dat het seizoen een sportief verloop krijgt? Door de manier waarop de regering omgaat met Chelsea is dat niet gegarandeerd."

Maar hij ziet Chelsea wel de bovenhand nemen. "Het zou kunnen dat dit voor Chelsea de laatste kans is om competitief te zijn op het allerhoogste niveau. Onder de nieuwe eigenaars moeten ze misschien afbouwen. Zelfs met alle zorgen moet Chelsea Real kunnen opzijzetten, maar met Real moet je altijd een slag om de arm houden. Dat hebben we al vaak gezegd als het over de Champions League gaat."