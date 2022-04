Axel Witsel wil nog niet aan stoppen denken: "Als ik zie welk niveau Jan Vertonghen nog steeds haalt..."

Met zijn 120 caps is Axel Witsel nog steeds een van de eerste namen op het bord van Roberto Martinez. Op zijn 33e denkt de speler van Borussia Dortmund nog niet aan stoppen. Ook een einde van de Rode Duivels-carrière is nog niet aan de orde, zo bekende Witsel in gesprek met La Capitale.

"Het is lang niet iedereen gegeven om tot op latere leeftijd op topniveau te kunnen blijven voetballen. Ik denk daarbij steeds aan Dante Bonfim, mijn ex-ploegmaat bij Standard. Hij is 38 en draait nog steeds mee bij Nice. Elk jaar bekijkt hij of het hoofd en het lichaam nog profvoetbal aankunnen. Dat is een mooie filosofie", aldus Witsel.

De defensieve middenvelder is trouwens niet van plan om af te zwaaien bij de Rode Duivels na het WK in Qatar. "Waarom zou ik niet doorgaan tot het EK van 2024 in Duitsland? Al besef ik dat ik tegen dan misschien niet meer in elke wedstrijd een belangrijke rol kan vervullen."

"In 2024 zal ik 35 jaar oud zijn. Dan moet het nog haalbaar zijn voor mij, zeker als ik zie welk niveau iemand als Jan Vertonghen nog steeds haalt. Knap wat hij op zijn 37e toont bij Benfica, toch een grote naam in Europa", besluit Witsel.