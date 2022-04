Blijft ING wel aan boord bij de Rode Duivels? "Uiteraard wordt dat moeilijk"

ING Nederland liet gisterenavond weten dat ze niet aanwezig zullen zijn tijdens het WK in Qatar met Oranje. En wat bij ons? Want ING is ook sponsor van onze Rode Duivels.

Bij ING België hebben ze nog geen beslissing genomen. "We nemen akte van de Nederlandse beslissing, maar zelf stellen we de beslissing nog even uit", klinkt het bij Sporza. "Voorlopig focussen we ons op het EK voetbal voor vrouwen en de Nations League. We zijn nog niet concreet bezig met het WK in Qatar."

Maar kunnen ze überhaupt van de koers afwijken die ING Nederland vaart? "Vanzelfsprekend wordt dat moeilijk. We zullen naar de argumentatie van de Nederlanders luisteren en daarna beslissen of we zelf maatregelen nemen. Tijd zal raad brengen."