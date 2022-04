Cercle Brugge blijft geloven in jeugdproduct en licht optie in contract van 20-jarige aanvaller

Cercle Brugge gaat nog langer in zee met één van zijn jeugdproducten. Een 20-jarige aanvaller zag de optie in zijn contract gelicht.

De speler in kwestie is Aske Sampers (rechts op de foto), die vanuit de jeugdopleiding van de Vereniging doorstroomde naar de A-kern. Sampers kreeg dit seizoen minuten in zes competitiewedstrijden. Heel vaak kwam de aanvaller dus nog niet aan bod, maar Cercle blijft wel in hem geloven.

Quadrans Football Management is het makelaarsbedrijf dat de belangen van Ampers behartigt en meldt op Facebook de optie in zijn contract gelicht heeft. Dat betekent dat zijn huidige overeenkomst loopt tot het einde van het seizoen 2023.

Ampers voetbalt al sinds zijn twaalfde voor groen-zwart. Beginnen met voetballen deed hij bij Alveringem en via Koksijde belandde hij bij Cercle, inmiddels reeds acht jaar geleden.