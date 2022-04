Eerste Nationale: Luik haalt uit met dubbele cijfers, leider laat punten liggen tegen Mandel United

Op woensdagavond stonden zeven wedstrijden in Eerste Nationale op het programma. De meest opvallende was het duel tussen Luik en La Louvière Centre. Perbet en co. stuurden de hekkensluiter met dubbele cijfers huiswaarts.