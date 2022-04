🎥 Hoe Karim Benzema Stamford Bridge niet binnenmocht voor masterclass: "Gelukkig vond de masseur zijn pasje"

Karim Benzema loodste Real Madrid met drie doelpunten haast in zijn eentje voorbij Chelsea in de heenmatch van de kwartfinale. Al duurde het een tijdje vooraleer de Franse spits toegang kreeg tot Stamford Bridge.

Volgens de veiligheidsvoorschriften moet iedereen over een pasje beschikken om het stadion te mogen betreden. Dat was voor de spelers van Real Madrid niet anders. Toen een nietsvermoedende Benzema kwam aangesloft, deed de steward zijn werk. "Geen pasje is geen toegang", was zijn boodschap.

Na afloop kwam Carlo Ancelotti, die hersteld was van zijn coronabesmetting, terug op het incident. "Benzema was zijn pasje verloren. Ik zei hem dat hij niet zou mogen spelen zonder pasje. Gelukkig kon een masseur het snel terugvinden."