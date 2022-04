Zware blessure fnuikt transferkansen D'Arpino: "Daar mag ik nu niet aan denken, want anders blijf je in straal van negativiteit hangen"

Maxime D'Arpino viel in de wedstrijd tegen Seraing zwaargeblesseerd aan de knie uit. De middenvelder van KV Oostende staat voor een revalidatie van zes à zeven maanden. Een hele teleurstelling, want een transfer zat er zeker in.

"Het gaat al beter dan na de wedstrijd maar het is natuurlijk moeilijk om te verwerken. Ik was aan een sterk seizoen bezig en om het seizoen zo te eindigen, is jammer. Nu wacht ik vooral de afspraak van maandag met de chirurg af om te weten wanneer ik geopereerd word", zegt hij op de website van KVO. "Dat zal waarschijnlijk dan ergens volgende week zijn. Natuurlijk stel je je na de match wel de vraag “waarom ik” maar het heeft geen zin om om in negativiteit te blijven hangen. Ik moet vooruit kijken. Een blessure hoort nu eenmaal bij het voetbal."

Spijtig, want ondanks het mindere seizoen van Oostende was D'Arpino wel één van de meest constante spelers. "Ik probeer me vooral te focussen op m’n blessure. Ik moet eerst zorgen dat ik terug op mijn beste niveau raak en dan zien we wel hoe het verder verloopt. Ik mag nu ook niet denken aan een eventuele mislukte transfer. Anders blijf je in een straal van negativiteit hangen."