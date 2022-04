Barcelona verlengt contract revelatie tot 2026 en neemt afkoopclausule van 1 miljard op in contract

FC Barcelona maakt zich op voor de contractverlenging van revelatie Araújo.

Ronald Araújo staat heel dicht bij een nieuw contract. De revelatie in de defensie van FC Barcelona zou tekenen tot 2026 bij de Catalaanse club. Wie Araújo zou willen halen zal heel wat centjes op tafel moeten leggen. Zijn afkoopclausule zal namelijk niets minder dan 1 miljard euro zijn, weet transfergoeroe Fabrizio Romano te zeggen op Twitter.

Volgens Romano kunnen we één van de komende dagen de officiële communicatie van de club verwachten. Ook wil FC Barcelona het contract van goudhaantje Gavi verlengen. Ze zijn bij de Blaugrana zeer optimistisch over dat ook dat dossier nog in orde zal komen.