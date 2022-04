Einde van de T1-rit voor Vanderidt bij Beerschot? "Geen seconde spijt van gehad, maar het was een vergiftigd geschenk"

Zondag neemt Beerschot in het Dudenpark (voorlopig) afscheid van de Jupiler Pro League. Het is ook maar de vraag of Greg Vanderidt het roer van de Ratten nog in handen zal hebben in 1B.

In februari nam Greg Vanderidt, toen het kalf al volop aan het verzuipen was, de fakkel over van de ontslagen Javier Torrente. Vanderidt kon niet voor een mirakel zorgen. "Ik heb geen seconde spijt dat ik deze uitdaging heb aangenomen, maar achteraf bekeken was het wel een vergiftigd geschenk. Ik heb niet om deze situatie gevraagd, maar heb als loyaal persoon gewoon mijn plichten gedaan. En ook in de toekomst zal ik mij altijd ten dienste stellen van de club", klinkt het in gesprek met GVA.

Al is het maar de vraag in welke rol Vanderidt volgend seizoen zal fungeren. Krijgt hij de kans om zich als T1 te bewijzen in 1B of moet hij opnieuw aan de slag als assistent? "Ik ga zeker niet eisen om als T1 aan te blijven, maar mits bepaalde garanties kan er zeker gepraat worden. Dan zou ik wel willen weten wat de ambities van de club zijn en met welk budget er gewerkt kan worden."

"Al kan het uiteraard ook dat ik volgend seizoen opnieuw als assistent aan de slag ga. Maar ik kan geen Hongaars", sluit Vanderidt af met een knipoog. Eerder deze week geraakte bekend dat Beerschot iets ziet in Laszlo Csaba, een 58-jarige Hongaarse T1 met veel ervaring.