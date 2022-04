Waasland-Beveren kent heel heel wat afwezigen tegen RWDM

Morgenavond nemen Waasland-Beveren en RWDM het tegen elkaar op. De thuisploeg kent heel wat afwezigen.

Zo zijn Edmundsson, Schoonbaert, Da Costa, Jackers en Verstraete er alvast niet bij. Zij moeten geblesseerd afhaken. Balde kon niet voluit trainen omwille van ziekte en is daardoor niet mee opgenomen in de selectie. Net zoals Wuytens en Davis die ook omwille van ziekte moeten afhaken.

Goed nieuws is er ook wel te rapen bij de Waaslanders. Zo is Tshimanga zijn beroepsprocedure omwille van zijn rode kaart opgeschoven naar volgende week. Hierdoor is hij speelgerechtigd morgenavond.