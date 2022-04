🎥 Doelman (!) van leider in Serie C scoort waanzinnige winning goal

In de Italiaanse Serie C lijkt Modena het kampioenengeluk aan zijn kant te hebben.

Modena stond drie wedstrijden voor het einde van de Serie C 4 punten voor op Reggiana. Enkel de kampioen van de Italiaanse derde klasse stijgt rechtstreeks naar de Serie B. De tweede tot en met de tiende spelen allemaal barrages.

Thuis tegen de voorlaatste Imolese leek Modena op voorhand al gewonnen te hebben en zeker toen Pergreffi de 1-0 scoorde; In de 89e minuut scoorde Imolese echter via een strafschop de gelijkmaker.

In de blessuretijd wou doelman Riccardo Gagno de bal naar voor pompen om zo snel mogelijk bij het doel van de tegenstander te komen. Maar de uittrap van de doelman was zo hard dat hij (via een bots) rechtstreeks in doel ging, tot groot jolijt van de hele ploeg.

Met nog twee speeldagen te gaan blijft het verschil dus 4 punten en is het bijna zeker dat Modena volgend seizoen in de Serie B zal aantreden.