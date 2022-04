Courtois over Lukaku: "Had met hem te doen, deed me denken aan Pogacar"



Echt veel plezier heeft Romelu Lukaku nog niet gehad bij Chelsea dit seizoen. En dat zien ook de analisten. Southampton 0-6 Chelsea Herbeleef Imke Courtois ziet dat het niet goed gaat met Romelu Lukaku: "Ik had woensdag met hem te doen, hij deed me denken aan Pogacar", klonk het in De Zondag. Zoals Pogacar in de Ronde "Zoals hij die kans miste? Net zoals je Pogacar de Ronde Van Vlaanderen zag winnen, zag je die bal toch al binnen?" "Een normale Lukaku maakt die altijd, maar hij mist matchritme en de druk wordt steeds groter. Een schril contrast met de Lukaku van Italië."



