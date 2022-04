Doelpunt van De Bruyne levert Manchester City geen drie punten op in topper tegen Liverpool

Vandaag stond de topper tussen Manchester City en Liverpool op het programma. Bij een overwinning van de uitploeg sprong het over City naar de leiding.

De openingstreffer viel al snel in de wedstrijd. Wie anders dan Kevin De Bruyne bracht Manchester City na vijf minuten aan de leiding. Een afgeweken afstandsschot ging via de paal binnen. Liverpool meteen op achterstand.

De voorsprong voor Manchester City stond niet lang op het bord. Iets voor het kwartier schoot Diogo Jota de 'Reds' langszij. Een evenwichtige wedstrijd tussen de twee eerste in de stand. Maar tien minuten voor rust versloeg Gabriel Jesus landgenoot Alisson. De 'Citizens' gaan met een 2-1 voorsprong de rust in.

Bij de start van tweede helft is het meteen raak voor Sadio Mané. De Senegalees bracht Liverpool op 2-2, alles te herdoen bij de thuisploeg. Iets na het uur kon Sterling de 3-2 scoren, maar het doelpunt werd afgekeurd.

De wedstrijd eindigt op een 2-2 gelijkspel. Manchester City blijft aan de leiding in De Premier League gevold door Liverpool.

