City kan Liverpool er vandaag zien overspringen: "Die voorsprong van 14 punten was een nepvoorsprong"

Deze namiddag om 17u30 staat in de Premier League de kraker tussen Manchester City en Liverpool op het programma. Bij winst springen de Reds over City naar de eerste plaats. Pep Guardiola was echter zijn gebruikelijke kalme zelf. Hij ziet dat de twee ploegen aan elkaar gewaagd zijn.

Wel moet City aan het einde van de rit een gelijke stand vermijden, want Liverpool heeft nu al zeven keer meer gescoord. "Misschien zijn ze in het aanvallende gedeelte meer wow, hebben ze daar meer kracht door de kwaliteiten van de spelers die ze daar hebben. Maar verder ontlopen we elkaar op veel vlakken niet veel, onze werkwijze is volgens mij best vergelijkbaar", aldus Guardiola.

City had eerder dit seizoen 14 punten voorsprong, maar na puntenverlies tegen Southampton, Tottenham en Crystal Palace slonk die als sneeuw voor de zon. "Ik ga je iets vertellen: onze voorsprong van veertien punten was een nepvoorsprong. Jullie zaten fout met die voorsprong, want we hadden op dat moment ook twee duels meer gespeeld dan Liverpool."

"We hebben geen fout gemaakt. We hebben de wedstrijden waarin we punten hebben laten liggen geanalyseerd en we speelden briljant, meer dan briljant. We waren niet effectief en klinisch voor het doel, maar we waren briljant."