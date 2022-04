🎥 Hilarisch: stomdronken Keulen-fan doet 'pitch invasion' in leeg Bayern-stadion

Op social media circuleert een filmpje waarin te zien is hoe een fan van FC Keulen lang na afloop van de wedstrijd van de tribune afdaalt. Bij het neerkomen lijkt de man door zijn enkel te zakken. Wellicht verdoofd door liters bier strompelt de man vervolgens onverstoord naar de grasmat om zijn pitch invasion te voltooien.

De weinige aanwezige mensen in de Allianz Arena konden hun lach niet bedwingen.

Bekijk hier het fragment:

In bizarre scenes at the Arena, a drunk FC Köln fan (yes, FC Köln) has just invaded the (very empty) pitch. It took him a while but he got there. pic.twitter.com/FCwjWUvwcS