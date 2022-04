🎥 Technische hoogstandjes in Real Madrid-Chelsea: de geniale assist van Modric, ook Courtois laat zich niet onbetuigd

Real Madrid kroop dinsdag door het oog van de naald tegen Chelsea. De Koninklijke was virtueel uitgeschakeld, maar Rodrygo zorgde voor de belangrijke 1-3. Al was het vooral de assist van Modric die over de tongen ging. In de verlengingen velde Benzema het verdict voor Chelsea.

Vooral de assist van Luka Modric bij de 1-3 van de ingevallen Rodrygo was om duimen en vingers bij af te likken. De Kroaat kreeg tijd en ruimte om rond te kijken en leverde met buitenkant rechts de perfecte voorzet af. Technisch subliem en tot op de centimeter perfect weggelegd. Mooiste assist van het seizoen!#UCL #Modric #RMACHEL pic.twitter.com/6fliGZXRvk — Jasper Verstand (@JasperVerstand) April 12, 2022 In minuut 110 liet ook Thibaut Courtois zien dat hij meer kan dan ballen stoppen. Bij een terugspeelbal miste de nationale doelman zijn controle. De bal sprong te ver van zijn voet, maar met een knap technisch hoogstandje kapte Courtois de aanstormende Havertz uit. EN LA PUTA PRÓRROGA HACE ESTO EL LOCO 🤯😭😂 @thibautcourtois pic.twitter.com/2cHXAxcA0y — Manucho (@_paachoo_) April 12, 2022