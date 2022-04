Guardiola laat zich uit over de blessures van Walker en KDB: "Groot probleem"

Kevin De Bruyne moest er halfweg de tweede helft geblesseerd af bij Manchester City tegen Atlético Madrid. En dat zorgt altijd voor onrust in de gelederen.

Kevin De Bruyne leek opnieuw geblesseerd, toen hij halfweg de tweede helft moest worden vervangen bij Manchester City.

Groot probleem

"Het is een groot probleem. We speelden een wedstrijd drie dagen geleden, er was de reis en nu zitten we met veel blessures", keek hij ook naar Kyle Walker.

"Ik weet niet wat er de komende weken zal gebeuren. Maar goed: we moeten blij zijn dat we ons plaatsten voor de halve finales van de Champions League."