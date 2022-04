📷 Speelschema van Rode Duivels in Nations League aangepast

Omdat er Europese barrages gespeeld worden voor het WK wordt het speelschema van de Rode Duivels in de Nations League aangepast.

Het duel tussen Schotland en Oekraïne moet nog afgewerkt worden. Dat was normaal in maart gepland, maar kon door de oorlog niet doorgaan.

Die wedstrijd zal nu gespeeld worden op 1 juni. De winnaar van dat duel speelt dan ook nog eens tegen Wales in een beslissend duel voor het laatste Europese ticket voor het WK in Qatar.

Wales zal in juni dus 5 in plaats van 4 wedstrijden moeten spelen. "Dat heeft enkele ingrijpende kalanderwijzigingen tot gevolg in de groep van Wales waarin ook de Rode Duivels uitkomen", meldt de KBVB.

"De openingsmatch van de Rode Duivels tegen Nederland blijft behouden op vrijdag 3 juni. De tweede wedstrijd, thuis tegen Polen, wordt verplaatst van maandag 6 naar woensdag 8 juni. De twee uitmatchen van de Belgen worden met één dag opgeschoven. Wales-België verhuist van vrijdag 10 naar zaterdag 11 juni en Polen-België van maandag 13 naar dinsdag 14 juni."