Na ontslag van Sean Dyche bij Burnley: dit weekend depanneert... geblesseerde aanvoerder als manager

In afwachting van de komst van een nieuwe manager wordt het voor Burnley improviseren voor de wedstrijd tegen West Ham United. Via de officiële wegen laten de Clarets weten dat de staff van de U23 de honneurs zal waarnemen, bijgestaan door Ben Mee.

De 32-jarige aanvoerder van Burnley ligt al een tijdje in de lappenmand en probeert zijn club nu op een andere manier te helpen.

Met nog acht speeldagen voor de boeg staat Burnley op plaats achttien, wat aan het einde van het seizoen degradatie betekent. De kloof met nummer zeventien, Everton, bedraagt vier punten.

