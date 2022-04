Opnieuw een nieuwe eigenaar voor Saelemaekers en AC Milan: Onderhandelingen met Investcorp verregaand

Volgens Reuters voeren Investcorp onderhandelingen uit om AC Milan over te kopen van Elliott Management Corporation, dat sinds 2018 eigenaar is van de club.

Het in Bahrein gevestigde Investcorp is in verregaande onderhandelingen om AC Milan te kopen. De deal om de Serie A club over te nemen van de huidige eigenaars Elliott Management Corporation is zo goed als rond. Het Amerikaanse bedrijf had Milaan nog maar in 2018 overgekocht.

Investcorp weigert, volgens Reuters, te reageren op de geruchten over de koop van de leider in de Serie A. De laatste titel van AC Milan dateert ondertussen al van 2011.