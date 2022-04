Transfernieuws en Transfergeruchten 17/04: Pirlo

Andrea Pirlo klaar voor een nieuwe uitdaging buiten Italië

Sinds zijn vertrek bij Juventus sinds Andrea Pirlo zonder club. Even kwam de functie van bondscoach van Polen in het vizier, maar nu zou hij zijn trainerscarrière willen verder zetten in Portugal. (Lees meer)