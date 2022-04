Andrea Pirlo klaar voor een nieuwe uitdaging buiten Italië

Sinds zijn vertrek bij Juventus sinds Andrea Pirlo zonder club. Even kwam de functie van bondscoach van Polen in het vizier, maar nu zou hij zijn trainerscarrière willen verder zetten in Portugal.

Volgens de Portugese krant Abolo is Andrea Pirlo op weg naar het Portugese Braga. De voorzitter van Braga zou zeer gecharmeerd zijn door de manier van werken van de Italiaan en de uitstraling die hij nog steeds heeft. Pirlo was voordien coach van Juventus, maar kon in zijn periode daar te weinig overtuigen. Braga staat momenteel 4de in de Portugese eerste klasse. Dit op 27 punten van leider Porto.