Onderhandelingen over overname AC Milan gaan goede richting uit: één miljard euro

De ambassade van Bahrein in Groot-Brittannië heeft maandagmiddag bekendgemaakt dat Investcorp in vergevorderde onderhandelingen is om de overname van AC Milan af te ronden. De investeringsgroep uit Bahrein heeft een bod van een miljard euro uitgebracht.

Amper vier jaar geleden nam het Amerikaanse Elliott Management Corporation AC Milan over voor zo'n 760 miljoen euro.

Nu lijkt Investcorp de overname van AC Milan weldra af te ronden. Tal van steenrijke families in het Midden-Oosten steken geld in Investcorp, dat in diverse domeinen investeert. De investeringsmaatschappij, die gevestigd is in Bahrein, zou in exclusieve onderhandelingen met de eigenaars van AC Milan. Investcorp zou zo'n 1,1 miljard dollar moeten ophoesten om de sleutels van AC Milan in handen te krijgen.