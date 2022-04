Ten Hag zag alles tegen zitten in bekerfinale: "We speelden tegen meer dan 11 spelers"

Erik ten Hag heeft in zijn afscheidsweken bij Ajax een eerste prijs gemist. De Johan Cruijff Schaal gaat alvast naar Eindhoven. De trainer van de Amsterdammers zag dat alles tegen zat in de finale tegen PSV.

Ten Hag zag dat scheidsrechter Makkelie geen penalty floot in de eerste helft toen Tadic over het been van Veerman ging. "Het was geen breekpunt in de wedstrijd, maar het is wel een fout", vond hij.

Ook begreep hij niet waarom de goal van Mazraoui werd afgekeurd omdat Tadic ver daarvoor in de fase buitenspel stond. "Ik vraag me af of die regel daarvoor is bedoeld."

Na de 0-1 ging PSV erop en erover en daarvan herstelde Ajax niet meer. "Als je zoveel dompers achter elkaar krijgt – geen penalty, je maakt 2-0: afgekeurd, je maakt 2-2: afgekeurd, bal op de paal – dan is het op een gegeven moment te veel. De machten en krachten in het topvoetbal kan je niet beschrijven. Vandaag zat alles, maar dan ook alles tegen. We speelden tegen meer dan elf spelers. Desalniettemin hebben wij karakter getoond en hadden we deze wedstrijd niet mogen verliezen. Maar dat is wel gebeurd."