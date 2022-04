Dit wordt de eerste trainer in de geschiedenis van het voetbal die kampioen wordt in de vijf grote competities

Een levende legende is hij nu al, maar Carlo Ancelotti gaat straks ook echt de geschiedenisboeken in. Hij wordt de eerste trainer die in de vijf grote competities - Frankrijk, Engeland, Duitsland, Italië en Spanje - de titel gaat veroveren.

Dat Ancelotti straks ook de Spaanse titel op zijn erelijst zal bijschrijven staat sinds gisterenavond helemaal vast. Met nog zes wedstrijden te spelen heeft Real Madrid 15 punten voorsprong op Atlético en 16 op Barcelona. Die laatsten hebben wel nog een wedstrijd te goed, maar dit gaat de Koninklijke nooit meer laten schieten. Ancelotti werd eerder kampioen AC Milan in 2004, met Chelsea in 2010, met PSG in 2013 en met Bayern in 2017. Enkel Spanje ontbrak dus nog op zijn lijst. Tevens kan hij de eerste trainer worden die vier keer de Champions League omhoog mag steken. Niet slecht...





