Pep Guardiola zwijgt in alle talen over Haaland: "Te veel zaken aan mijn hoofd om al aan volgend seizoen te denken"

Daily Mail liet dinsdag weten dat Haaland een akkoord zou bereikt hebben met Manchester City. De Noorse steraanvaller zou in Manchester 600.000 euro per week kunnen gaan verdienen.

Op zijn persbabbel daags voor de wedstrijd tegen Brighton&Hove Albion kreeg Pep Guardiola enkele vragen voorgeschoteld over Erling Haaland. De Catalaanse manager van Manchester City had echter niet veel trek in speculaties en liet dat ook duidelijk merken.

"Op dit soort vragen ga ik geen antwoord geven. Op dit moment heb ik te veel zaken aan mijn hoofd om al te gaan nadenken over hoe deze club er volgend seizoen zal gaan uitzien. Of we een spits van wereldklasse nodig hebben? Tja, we spelen dit seizoen zonder spits hé... En ik heb geen idee hoe we het volgend jaar zullen doen. Ik praat al jaren niet over eventuele transfers. Dat ga ik nu ook niet doen, zeker niet nu er nog zoveel op het spel staat voor ons dit seizoen", aldus Guardiola.

Even later kwam Pep Guardiola met een update over Kevin De Bruyne. De Rode Duivel liep tijdens de CL-wedstrijd tegen Atletico een vleeswonde op aan de voet, waarvoor er hechtingen aan te pas kwamen. Hierdoor kwam KDB niet in actie tijdens de verloren halve finale van de FA Cup tegen Liverpool. Mogelijk maakt De Bruyne voor het duel met collega-Rode Duivel Leandro Trossard zijn wederoptreden. "Het gaat de goede kant uit. Morgen zullen we de knoop doorhakken", besluit de manager van Manchester City.