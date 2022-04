Flikt Clement het dan toch? Monaco pakt nieuwe levensbelangrijke zege en staat op 4e plaats in Ligue 1

2 op 9 in de competitie, uitgeschakeld in de beker tegen Nantes, uitgeschakeld in de Europa League tegen Braga... Neen, de start van Philippe Clement bij AS Monaco was lang geen succes. Maar hij lijkt de ploeg dan toch opnieuw op de rails te hebben gekregen.

Toen Clement aangesteld werd bij AS Monaco was het doel duidelijk: in de top 3 eindigen. Een plekje in die top 3 levert namelijk een ticket op voor de Champions League volgend seizoen. Door de mindere resultaten zakte Monaco weg naar de onderkant van de linkerkolom in de Ligue 1. Maar een overwinning tegen PSG gaf de Monaco-fan hoop. Ook de zege tegen rechtstreekse concurrent Stade Rennes afgelopen weekend was knap. En nu rijgen Monaco en Clement ook nog eens Nice aan hun degen, goed voor een 15 op 15 in de competitie. Een doelpun van Golovin in de eerste helft volstond voor de overwinning. Door de zege doet Monaco haasje over met Nice in de stand en staan ze op een virtuele 4e plaats. Momenteel spelen Strasbourg en Rennes tegen elkaar, de uitkomst van die wedstrijd is ook nog heel belangrijk voor Monaco. Stand G P W G V G = Vorm 1. PSG 0-1 33 77 24 5 4 73-30 43 W V W W W 2. Marseille 0-1 35 61 17 10 8 53-33 20 W W W W V 3. Rennes 1-0 33 56 17 5 11 69-35 34 W W G W V 4. Monaco 33 56 16 8 9 51-34 17 W W W W W 5. Nice 34 56 16 8 10 43-30 13 V G V W V 6. Strasbourg 1-0 33 56 15 11 7 54-34 20 W G W G G 7. RC Lens 0-0 33 51 14 9 10 50-41 9 G W V W W 8. Lyon 1-0 34 51 13 12 9 50-42 8 V G W G W 9. Nantes 0-1 33 50 14 8 11 42-35 7 V V W G G 10. Lille OSC 33 48 12 12 9 41-40 1 W G G V V 11. Montpellier 0-0 33 43 12 7 14 44-44 0 G W V V G 12. Stade Brestois 1-0 33 42 11 9 13 41-47 -6 V V W G V 13. Reims 33 40 9 13 11 36-36 0 G V V G W 14. Angers 0-1 33 34 8 10 15 36-47 -11 V W V G G 15. Lorient 33 34 8 10 15 33-52 -19 G V W V W 16. Troyes 33 33 8 9 16 30-46 -16 G W V G V 17. Clermont FC 33 32 8 8 17 33-61 -28 V V V G W 18. Saint-Etienne 33 31 7 10 16 37-64 -27 G V V W G 19. Bordeaux 33 27 5 12 16 44-79 -35 V G W V G 20. Metz 33 24 4 12 17 29-59 -30 V V V G V