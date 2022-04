De Witte gelooft in toekomst met Vanhaezebrouck: "Intuïtie zegt dat we naar overeenkomst gaan"

Hein Vanhaezebrouck zaaide twijfel over zijn toekomst bij AA Gent meteen na de bekerfinale. De trainer eiste duidelijkheid van zijn bestuur over waar ze naartoe willen. De financiële realiteit is er bij de Buffalo's, maar Ivan De Witte heeft er vertrouwen in dat ze tot een overeenkomst komen.

"We hebben nog geen overeenkomst, maar we hebben al gesprekken gevoerd en die zullen we op korte termijn intensifiëren", zegt de voorzitter bij Sporza. "Zoals iedereen weet ben ik altijd een grote voorstander van Hein geweest. Wat we nu verwezenlijkt hebben, mogen we voor een belangrijk deel toeschrijven aan hem."

Hein terughalen was een fantastische zet. "Dan spreek ik over zijn engagement en werkkracht. Ik kan niet beschrijven hoeveel uren hij in deze club en de werking en opbouw ervan steekt. We mogen hem veel krediet geven."

Vanhaezebrouck wil naast financiële compensatie natuurlijk ook sportief progressie blijven maken. Maar is Gent daartoe in staat? "Ik doe er geen voorbarige uitspraken over. Ik kan alleen iets zeggen dat gebouwd is op intuïtie en die zit meestal redelijk goed: die intuïtie zegt me dat we finaal wel naar een overeenkomst gaan om samen verder te gaan. Ik geef geen inzicht bij de financiële middelen."