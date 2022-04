Levert rol van bekerheld Davy Roef transfer op? Wim De Coninck analyseert

Davy Roef werd de absolute held voor AA Gent in de bekerfinale tegen Anderlecht door twee strafschoppen te stoppen.

Met twee reddingen in de penaltyreeks bezorgde doelman Davy Roef AA Gent de bekerwinst tegen RSC Anderlecht. Zweven zal Roef alvast niet doen. “Dat ligt niet in zijn natuur”, zegt Wim De Coninck bij Sporza. “Eigenlijk zou hij zichzelf wat meer in de kijker mogen zetten. Nu doet hij dat vooral met zijn prestaties en clean sheets. Ik denk wel dat hij nu echt gelanceerd is, hij is niet meer te stoppen.”

Een toevalstreffer is het ook niet, want Roef is een ervaren pion. “Vergeet niet dat hij al heel wat ervaring heeft. Al op jonge leeftijd werd hij titularis bij Anderlecht. Hij is een beetje het slachtoffer geworden van de mindere periode waar Anderlecht toen in zat. Van die tegenslagen is hij geweldig kunnen terugkomen. Dat hij nu weer op dit niveau is, toont aan dat hij over veel mentale veerkracht beschikt.”

Roef wordt ook genoemd voor een transfer, maar daarover is Wim De Coninck heel formeel. “Ik denk niet dat een transfer nodig is. Roef is zeker van zijn plek bij AA Gent.”