📷 OFFICIEEL AA Gent haalt beloftevolle verdediger als optie voor toekomst

AA Gent blijft het potentieel uitbreiden. Het haalt nu ook een beloftevolle verdediger binnen.

Vorige week kondigden de Buffalo’s de contracten van David Mukuna Trouet en Patryck Walicki aan. Daar kwam woensdag nog eentje bij.

AA Gent haalt de 19-jarige Lorin Henry weg bij Moeskroen. “Henry is een jonge Belg die zich het best in zijn sas voelt als centrale verdiger. Met zijn 1m90 heeft hij zijn gestalte mee”, laat de club weten.

“Hij genoot zijn jeugdlopeiding bij Royal Exel Moeskroen. Hij doorliep er de jeugdreeksen en maakte in 2021 de overstap naar de A-kern. Loris komt ons beloftenteam versterken met als doel op termijn door te groeien naar de A-kern.”