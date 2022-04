Optie gelicht, nieuwe trainer moet Tahith Chong doen doorbreken Manchester United

Op dit moment wordt de spits die even bij Club Brugge speelde door Manchester United uitgeleend aan Birmingham City.

Tahith Chong hoopt dat hij volgend seizoen The Championship achter zich kan laten en vol zijn kans kan gaan bij Manchester United.

Daar wordt Erik ten Hag, nu nog aan de slag bij Ajax, de nieuwe trainer. Ondertussen staat Chong al zes jaar onder contract bij Manchester United.

“Ze hebben de optie in mijn contract gelicht, ze zien al mijn wedstrijden en in de gesprekken die ik heb gevoerd met Darren Fletcher, technisch directeur, blijkt dat ze tevreden zijn met mijn ontwikkeling. Ze willen ook echt dat ik in de voorbereiding op komend seizoen weer bij hen aansluit”, vertelt Chong aan Voetbal International.