Bayern München moet in titelwedstrijd tegen Dortmund niet vrezen op Rode Duivels: Hazard, Witsel en Meunier buiten strijd

Bayern München kan zaterdag de titel pakken tegen eerste achtervolger Dortmund. De leider in de Bundesliga moet de Rode Duivels al niet vrezen.

Na Thorgan Hazard en Thomas Meunier is nu ook Axel Witsel uitgevallen bij Dortmund. De middenvelder sukkelt met een infectie en kan daarom de verplaatsing naar München niet maken. Thorgan Hazard heeft al langer last van de rug, terwijl Thomas Meunier out is met een peesblessure.

Bij een nederlaag van Dortmund is Bayern München kampioen. De leider telt op vier speeldagen van het einde negen punten voorsprong op de eerste achtervolger Dortmund. Marco Rose kan zaterdag dus niet rekenen op de Belgen. Ook Mats Hummels, Donyell Malen en Giovanni Reyna missen de topper tegen Bayern.