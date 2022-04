De Bruyne oogst lof van zijn coach: "Verbazingwekkend goed!"

Dit seizoen scoort Kevin De Bruyne meer dan dat hij assists geeft, maar uiteraard kan hij het nog. Dat bewees hij tegen Brighton gisterenavond. Hij had een voet in twee van de drie doelpunten en oogstte achteraf lof van zijn coach.

Guardiola is maar wat te blij dat zijn middenvelder nog steeds fit is in deze fase van het seizoen. “Kevin is een bijzondere speler en mens. Wanneer hij fit en gelukkig is, en zijn potentieel kan waarmaken, dan is hij op deze positie niet te stoppen. Hij speelt op het einde van dit seizoen verbazingwekkend goed”, zei Pep.

City kan zich dan ook geen misstappen permitteren in de strijd om de landstitel. Liverpool zit hen immers op de hielen. “We zijn niet dom. Als we gelijkspelen, en dus twee punten laten vallen, dan zal Liverpool kampioen worden. Als we al onze matchen winnen, pakken we de titel. De spelers weten dat.”