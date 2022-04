PRIMEUR Franse bekerfinale wordt voor het eerst geleid door een vrouw

De bekerfinale van de Coupe de France op 7 mei tussen Nantes en Nice zal door Stéphanie Frappart gefloten worden.

Het is de eerste keer dat een Franse bekerfinale door een vrouw gefloten wordt. Frappart heeft al heel wat primeurs gefloten.

Ze was de eerste vrouw die een Ligue 1-wedstrijd (Amiens-Strasbourg op 28 april 2019), een Europese Supercup (Chelsea-Liverpool op 14 augustus 2019) en een Champions League-wedstrijd (Juventus-Dynamo Kiev op 2 december 2020) in goede banen leidde.

In de zomer was ze vierde ref op het EK-duel tussen Italië en Turkije. "We zijn blij en trots over de aanstelling van Frappart", klinkt het bij de FFF. Pascal Garibain, technisch directeur van de scheidsrechters bij de Franse voetbalbond, laat weten dat "haar aanstelling een beloning is voor zowel haar professionaliteit als haar prestaties".