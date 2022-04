Paul Pogba heeft mogelijk zijn allerlaatste wedstrijd voor Manchester United gespeeld

Het lijkt erop dat Paul Pogba zijn allerlaatste wedstrijd voor Manchester United heeft gespeeld. Dit leek zijn trainer, Ralf Rangnick, aan te geven tijdens de persconferentie.

De 29-jarige Pogba moest zich dinsdag na tien minuten laten vervangen door Jesse Lingard. Ralf Rangnick verwacht hem niet snel terug, zo vertelt hij vrijdag op de persconferentie: "Op basis van de scan is het heel onwaarschijnlijk dat hij voor het einde van het seizoen nog in actie komt. De dokter heeft gezegd dat het minimaal vier weken duurt. De laatste wedstrijd is eind mei, dus ik denk niet dat het heel waarschijnlijk is dat hij nog gaat spelen", aldus de manager.

Pogba zijn contract loopt af eind juni en voorlopig lijkt een contractverlenging niet aan de orde. De Franse middenvelder wordt al een hele tijd aan zijn mouw getrokken door Real Madrid en PSG.