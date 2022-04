Ook 238.000 euro per week niet genoeg voor Rice, derde bod West Ham United van tafel geveegd

De kans dat we Declan Rice volgend seizoen nog terugzien bij West Ham, wordt met de dag kleiner. Ook 238.000 euro per week, intussen al het derde bod van The Hammers, bleek niet genoeg om de jonge middenvelder te overtuigen. Dat meldt Engelse kwaliteitskrant The Guardian.

Rice, die nog tot de zomer van 2024 onder contract ligt in Londen, veegde in de zomer al twee voorstellen van tafel en kon nu bijtekenen tegen een weeksalaris van omgerekend 238.000 euro. Daarmee zou hij de bestbetaalde speler ooit worden in de geschiedenis van West Ham. De Londenaar heeft echter vriendelijk bedankt. Mocht de 29-voudig Engels international deze zomer vertrekken, dan is de grote vraag voor welke transfersom West Ham tevreden zal zijn. Begin april zei Moyes nog dat Rice minstens 178 miljoen euro zou moeten kosten. Onder meer Manchester United en Chelsea hebben Rice (hoog) op hun verlanglijstje staan, al zou United niet geneigd zijn om 178 miljoen op te hoesten voor de middenvelder. Bij The Blues, waar Rice tot 2014 in de jeugd speelde, wordt het wachten wie de nieuwe eigenaars worden (en wat hun plannen zijn). Ook Manchester City is geïnteresseerd, al zou de mogelijke transfer van Erling Haaland naar de Citizens een nieuwe kostelijke deal kunnen bemoeilijken. Wordt ongetwijfeld vervolgd...