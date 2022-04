Zulte Waregem-flop loodst Volendam na dertien jaar terug naar de Eredivisie

Robert Mühren, ex-speler van Zulte Waregem, maakte gisteren het beslissende doelpunt voor FC Volendam. De Nederlandse club keert na 13 jaar terug naar het hoogste niveau.

Kent u Robert Mühren nog? De Nederlander werd in 2017 door Zulte Waregem weggehaald bij AZ Alkmaar. Gedurende zijn verblijf in België werd de spits drie keer verhuurd aan een Nederlandse club en speelde hij slechts 13 wedstrijden op Belgische bodem.

Afgelopen zomer vertrok Mühren gratis weg bij Zulte Waregem. De Nederlander tekende een nieuw contract bij zijn jeugdploeg FC Volendam. Dit seizoen scoorde hij 28 keer in 35 wedstrijden. De spits was ook goed voor 12 assists in Keuken Kampioen Divisie.

Mühren scoorde gisteren één doelpunt in de gewonnen wedstrijd tegen FC Den Bosch. Dankzij deze overwinning promoveert Volendam na 13 jaar terug naar het hoogste niveau in Nederland. Daar speelde Mühren een grote rol in.