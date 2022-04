Neymar heeft boodschap voor fans: "Ze kunnen er beter mee stoppen, want ze gaan adem te kort komen"

Een landstitel, daar feesten de fans van PSG niet meer voor. Dat is een gewoonte geworden. Een groot deel van de aanhang verliet het stadion al voor het feestje. En meer: er werden zelfs spelers uitgefloten.

De frustratie richt zich tot de uitschakeling in de Champions League. De Parijse fans hadden gehoopt dat hun superteam nu eens ging doorstoten, maar Real Madrid dacht daar anders over. Die ontgoocheling was ook gisteren nog merkbaar en ook Neymar kreeg zijn deel van de fluitjes. "Ze zullen moe worden van het fluiten, want ik heb hier nog een contract voor drie jaar", zei Neymar tegen het Argentijnse ESPN.

De Braziliaan is dus niet van plan te vertrekken. Hij verlengde zelfs zijn contract tot 2025. "Aangezien ik hier nog drie jaar blijf, kunnen de mensen beter stoppen met fluiten. Anders komen ze na een tijdje adem tekort."