Wanneer Johan Boskamp spreekt, luisteren we: "KRC Genk heeft beste opleiding van België, gebruik die dan ook"

Zowel de U21's, als U18's van Racing Genk werden dit seizoen kampioen in hun reeks, de eerste ploeg daarentegen speelde een teleurstellend seizoen, en moet tevreden zijn met Europe play-offs. Volgens Boskamp het signaal dat de Genkies meer gebruik moeten maken van hun jeugdopleiding.

Dat vertelt hij in Het Belang Van Limburg, waar de Rotterdammer dienstdoet als huisanalist. "Of Genk zijn seizoen nog kan redden, betwijfel ik. Genk moet meer op zijn jeugdspelers inzetten. Kijk naar Oyen, die telkens bij de beste spelers hoort, als hij invalt. Heynen is de motor van de ploeg. Maar dat is het dan ook. Je hebt dan nog Vandervoordt, maar die vertrekt binnen twee seizoenen. In België is de jeugdopleiding nergens zo goed als bij KRC Genk, maak daar dan ook optimaal gebruik van. Blijf je dan een seizoentje ter plaatse trappelen op vlak van resultaten, dan moet je dat erbij nemen. Nu heeft Genk ook een slecht jaar achter de rug, hé. En hebben veel jeugdspelers ervaring opgedaan?”