'Ajax-spits optie 1 om eventueel vertrek Lewandowski op te vangen bij Bayern München'

Sébastien Haller ligt nog tot medio 2025 onder contract bij Ajax, maar de goalgetter staat in de belangstelling van heel wat grote namen uit het Europese voetbal.

Sébastien Haller is met 33 doelpunten in 39 wedstrijden andermaal bezig aan een erg productief seizoen bij de Amsterdammers. Eerder toonden Internazionale en AC Milan al concrete interesse in de Ivoriaanse international.

Aan dat rijtje mag nu ook Bayern München toegevoegd worden. Volgens Bild is Haller de prioriteit in het geval dat Robert Lewandowski de club zal verlaten. De Poolse superspits werd de voorbije weken aan enkele grootmachten gelinkt, waarbij vooral Barcelona en PSG genoemd werden.

Ajax betaalde in januri 2021 nog 22,5 miljoen om Sébastien Haller los te weken bij West Ham United.