Cardiff City ontkent miljoenenclaim voor verongelukte Emiliano Sala

Op 19 januari 2019 maakte Emiliano Sala voor 17 miljoen euro de overstap van het Franse Nantes naar Cardiff City. Twee dagen na de bekendmaking van de transfer stortte het vliegtuig met de Argentijn aan boord neer.

Tot gevolg kon Cardiff City niet meer rekenen op hun nieuwste aanwinst die ze toen gehaald hadden voor het behoud in de Premier League. Nu beweert de Engelse club dat ze in 2019 zijn gedegradeerd door het overlijden van de spits.

Volgens 'The Sun' claimt Cardiff nu een bedrag van 95 miljoen euro aan Nantes. Maar de club zelf ontkent via sociale media het verhaal. "De verhalen die vandaag in de pers verschenen kunt u beschouwen als fake", staat te lezen op de kanalen van de club.

Cardiff City FC wish to clarify that there is no truth in today’s press stories relating to a compensation claim being made against FC Nantes.



The suggestions that have been made can be wholly dismissed as false.https://t.co/XhHk2lUWMo