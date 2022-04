Liverpool zal zich niet laten verrassen door Villarreal in de Champions League

Dinsdag- en woensdagavond staat er weer Champions League op het voetbalmenu. Eerst nemen Man City en Real Madrid het tegen elkaar op. Een dag later volgt Liverpool - Villarreal. Die laatste is ongetwijfeld de meest opvallende ploeg die nog overblijft in deze campagne.

Villarreal schakelde onder meer Juventus en Bayern München uit en overtreft daarmee alle verwachtingen. De Spaanse ploeg droomt als underdog al van een eerste Champions League-finale, maar daarvoor moet het wel eerst voorbij Liverpool.

De heenmatch vindt plaats op Anfield om 21u00.

Verdedigend Villarreal

Villarreal kende tot hiertoe een ongelofelijke Champions League-campagne met als hoogtepunt de winst tegen Bayern München in de kwartfinales. De Spanjaarden kunnen daardoor in deze halve finale niet meer op de verrassing spelen. Liverpool is gewaarschuwd en zal Villarreal daarom ook niet onderschatten.

The Reds zijn overigens in topvorm met acht overwinningen en twee gelijke spelen in hun laatste tien wedstrijden. Bovendien hebben ze ook nog eens het thuisvoordeel op Anfield mee. Met dat allemaal in het achterhoofd verwachten we vooral een verdedigend Villarreal en een aanvallend Liverpool.

Wij denken dat Villarreal vooral zal willen proberen om de schade hier te beperken, om nadien voor eigen publiek nog een kans te maken. Een zuinige overwinning voor Liverpool lijkt ons dan ook het meest realistische scenario in deze halve finale.

Egyptische topschutter

Jürgen Klopp zal voor deze halve finale ongetwijfeld weer rekenen op Mo Salah. De Egyptenaar zit al een heel seizoen in een ongelofelijk goede vorm. Dat bewijzen nog maar eens zijn drie assists en twee goals in zijn laatste drie Premier Leaguewedstrijden. Ook in deze Champions League-campagne scoorde hij bijna elke match. Hij zit ondertussen al aan acht stuks.

Tegen Benfica lukte dat niet, maar Salah werd wel een keer vroegtijdig gewisseld en een keer pas in de tweede helft ingebracht. Geef hem negentig minuten en de kans op een doelpunt is énorm groot. Salah doet het overigens altijd goed in de Champions League. Hij heeft nog maar vier doelpunten nodig om een nieuw record te vestigen.

De Egyptenaar wordt momenteel enkel overtroffen door Sergio Agüero en Didier Drogba. Zij scoorden elk 36 keer in de Champions League terwijl ze in de Premier League speelden. Salah zit momenteel aan 33 stuks.

Waar zet je best op in?

Multiway+ Liverpool wint & minder dan 3.5 doelpunten (notering van 1.95)

Salah scoort (notering van 1.76)